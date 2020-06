Marotta: “Lautaro? Ora non ci sono i presupposti per cederlo. Su Sanchez e Moses…”

Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo: “Lautaro e la clausola che limita i club spagnoli? Siamo stati molto chiari, abbiamo rimarcato che l’Inter è un club nobile, che assolutamente non vende i giocatori migliori come lui. Vale la stessa regola: se non manifesta, e finora non l’ha fatto, la volontà di andar via, non ci sono i presupposti per andare in un altro club. Sanchez e Moses? Abbiamo voluto fortemente, come altre Federazioni, portare a termine questa stagione. Sappiamo che ci sono controindicazioni. Infortuni, situazioni anomale che dovrebbero essere normate. Mi riferisco a prestiti in o out, hanno disparità di intenti da un club all’altro. Abbiamo due giocatori come loro di Chelsea e Manchester United, altri fuori, e ci troviamo davanti a vere o proprie trattative. Questo deve essere normato, i giocatori devono aver diritto di terminare tutte le competizioni, che siano campionati o Coppe. Auspico e spero in un provvedimento da parte di FIFA per disciplinare questa grossa autonomia”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter