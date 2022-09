Marotta: “Lautaro fuori? Decisione razionale, abbiamo tanti impegni ravvicinati”

A pochi minuti dall’inizio della sfida di Champions tra Viktoria Plzen e Inter, l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo le scelte di Inzaghi di alternare i giocatori. Queste le sue parole: “Sono decisioni razionali, alla luce degli impegni ravvicinati, è giusto questo genere di alternanza. Questa partita è importante per due obiettivi: ottenere il massimo e fare una prestazione decisiva nell’ambito dell’affiatamento che può farci arrivare alla continuità. Non ci dobbiamo dimenticare dell’impegno importante in campionato, così come quello di stasera. Chi va in campo stasera dà garanzie da tutti i punti di vista”.

Foto: Twitter Inter