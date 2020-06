Marotta: “Lautaro, Cavani, Icardi, Tonali e Chiesa, vi dico tutto. Presto trofei con l’Inter”

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Lautaro, Cavani, Icardi e non solo. Tra gli argomenti toccati dall’ex Juventus ci sono anche Tonali e Chiesa. Con il sogno di vincere, da dirigente del club nerazzurro. Non sono mancati i commenti a seguito del Consiglio Federale di ieri. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Quanto accaduto ieri in sede di Consiglio Federale è l’ennesima dimostrazione che non c’è equilibrio. Occorre distinguere tra chi fa professionismo e chi no. Le regole le devono dare i protagonisti, una volta la A era la locomotiva. E oggi garantisce il 90% del fatturato del calcio, ma non ha una sua autonomia”.

“Modello inglese? In Inghilterra, la Premier è una SpA con un board che porta le proposte in assemblea e così si evitano contrasti. È un modello che ammiro molto. Questo periodo andava sfruttato per discutere del futuro con serenità. Invece qualcuno si è perso in atteggiamenti egocentrici, in esibizioni muscolari.”

“Lautaro? Non so cosa pensi il Barcellona, spero che non paghino la clausola. A lui dico di rimanere concentrato sulla stagione che riparte e sugli obiettivi che abbiamo da centrare. La società non vuole venderlo. Poi, certo, c’è una clausola. Se dovesse partire, arriverà un top player. Ma non abbiamo fretta: in questo mercato la difficoltà sarà vendere, non comprare. Su Cavani? È una possibilità, è in scadenza e lo stiamo monitorando. In questo momento è piuttosto lontano dall’Inter”.

“Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Commisso chiede anche più di 70 milioni. Tonali è più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita.”