Marotta: “L’auspicio è quello di continuare questa risalita e riportare l’Inter dove è sempre stata”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

Dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi lo avrebbe detto che sarebbe venuto a giocarsi il primo posto a Madrid?

“Sinceramente no. Ma era il pensiero di tanti altri tifosi e appassionato. Il calcio è questo. Abbiamo conquistato la qualificazione con una giornata di anticipo e oggi ci giochiamo con grande motivazione il primo posto”.

Il rinnovo di Inzaghi?

“La cosa più importante in questo momento è che Inzaghi rappresenta un punto di riferimento dell’Inter, noi siamo molto contenti e orgogliosi di lui e lui è sicuramente molto contento e orgoglioso di rappresentare questa società”.

In Europa è possibile raggiungere gli stessi traguardi della prima Juventus di Allegri?

“Credo che i presupposti ci siano tutti. Col tempo chiaramente. La Champions è un torneo e non è un campionato regolare come in Italia o altri paesi e quindi ci sono anche delle circostanze favorevoli che in determinati momenti ti possono aiutare. Poi c’è sicuramente il fatto che questo gruppo ha acquisto una mentalità e una conoscenza di questo torneo, quindi oggi sono più sicuri di sé. Il solco tracciato dai precedenti allenatori è stato importante anche per Inzaghi che ha a disposizione una rosa fatta di campioncini che anche loro possono avere l’orgoglio di avere una coccardina di campioni d’Italia, di aver superato questo turno e di aver partecipato alle scorse edizioni della Champions. L’auspicio è quello di continuare questa risalita per arrivare laddove l’Inter è sempre stata”. Foto: sito Inter