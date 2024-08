Marotta: “L’Atalanta è una grande realtà del calcio italiano ed europeo. Vincere è difficile ma confermarsi lo è di più”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Dazn prima della sfida contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “L’Atalanta ormai non è più outsider ma protagonista di tutte le competizioni, anche livello europeo. Sono contento di affrontarla, per noi è un esame importante anche se siamo in una fase interlocutoria della stagione”.

Qual è la qualità migliore dell’Atalanta? “Ho avuto la fortuna di esserne dirigente, ho apprezzato la qualità e la storia di questo club, da quando c’è la famiglia Percasssi hanno raggiunto i massimi livelli grazie anche a un tecnico preparato, ma dietro ha alle spalle una società molto forte. Ormai è una vera e propria realtà del calcio italiano ed europeo”.

Cosa cambia da campioni d’Italia? “Vincere è difficile, rivincere lo è di più, è fondamentale la mentalità la gestione perché gli avversari hanno grandi motivazioni per batterci. Ho dei collaboratori validissimi, credo che tutto questo possa portarci ad affrontare tutte le insidie dettate dal nostro ruolo”.

Foto: sito Inter