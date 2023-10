Marotta: “Il rinnovo di Lautaro è l’ultimo dei pensieri. Consiglio dei saggi? No, Inzaghi è il nostro leader”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sportprima del match di Champions League contro il Benfica: “Questo è un gruppo modellato qualche anno fa e oggi è maturato molto, ha acquisito coraggio, determinazione e senso di responsabilità”.

Poi ha proseguito parlando di Lautaro: “L’aspetto del contratto è l’ultimo delle considerazioni. Ha trovato la maturità per essere riconosciuto come un leader, è capitano. Ha maggiore responsabilità condito a una maturità e un’esperienza che negli ultimi anni ha acquisito una mentalità vincente. Non ha ancora raggiunto la parte finale del percorso. Posso parlare adesso di un talento con tante aspettative, oggi è un campioncino, o meglio un campione che se la gioca con tanti altri campioni del presente e del passato. Per un attaccante si sa che l’esperienza è fondamentale e lui è un attaccante molto giovane”.

Infine, sul consiglio dei saggi: “Non l’abbiamo perché non c’è la necessità. C’è un allenatore che è un leader della squadra, ha il dialogo con i giocatori”.

Foto: twitter Inter