Marotta: “L’algoritmo non è la soluzione. Se non si finisce il campionato bisogna cristallizzare la classifica”

Pochi giorni fa, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina aveva parlato del piano C in caso di sospensione definitiva del campionato, ovvero il ricorso ad un algoritmo che proietterebbe la classifica da quel momento alla fine della stagione. Questa opzione, però, ha scatenato diverse reazioni negative, come quella di Beppe Marotta, dg dell’Inter: “Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non è una soluzione: come può considerare “l’imprevedibile” che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto.”

Foto: sito ufficiale FC Inter