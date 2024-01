Marotta: “La seconda stella è l’obiettivo più affascinante. Parole di Allegri? Fanno parte del gioco”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara di Supercoppa Italiana contro la Lazio: “Un appuntamento importante per tutti, l’auspicio è che possiamo superare la Lazio e presentarci alla finale col Napoli”.

Sulle parole di Allegri: “Fastidio no, sono dinamiche che da sempre esistono nel mondo del calcio. Siamo due squadre che stanno vivendo un momento particolare. Sono realtà che fanno il bene del calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Campionato più incerto, vedremo cosa succederà Siamo in una fase interlocutoria anche di schermaglie dialettiche. Questo è anche il bello del calcio, fatto di affermazioni piccanti ma in un clima di grande correttezza“.

Poi su Inzaghi: “Era ed è un ottimo allenatore, l’esperienza di campo ha generato una sicurezza maggiore grazie ai risultati che hanno dato consapevolezza e sicurezza. Ingredienti che per un allenatore giovane servono”.

Infine: “Obiettivo seconda stella? Rimane quello più affascinante, perché permetterebbe di mettere sulla maglia la seconda stella. Normale sottolineare che abbiamo tre competizioni e vogliamo ben figurare in tutte, cioè essere vincenti”.

