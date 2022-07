Marotta: “La seconda stella deve essere il nostro stimolo. Il Mondiale inciderà sulla stagione”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, ha parlato di diversi temi a margine di un evento “Lo Sport fa viaggiare”.

Queste le sue parole: “Nello sport bisogna avere il coraggio di osare, è uno dei valori più importanti: sta anche a me come leader tenere alta l’asticella. Dobbiamo avere la conquista della seconda stella come stimolo. E’ una sfida importante per tutti in una stagione anomala: ci sarà il Mondiale con due mesi di sosta, bisognerà gestire anche la parte atletica. Non avendo riferimenti precedenti, questo potrà incidere. Sarà un campionato avvincente: negli ultimi anni Juventus, Inter e Milan sono tornate a vincere, non c’è più l’egemonia bianconera.

Sullo sport in Italia: “Spero che ci sia quella passione e quell’interesse: se non ci fosse lo sport in Italia, saremmo un paese relegato ad essere fanalino di coda. Negli anni ’70-’80 lo sport era generato dal mecenatismo, oggi non ci sono più imprenditori: siamo in un momento di forte contrazione dello sport. L’anno scorso ha dimostrato che la cura dei particolari fa la differenza: essere arrivati secondi a due punti significa che la distanza era minima e che dobbiamo curare quegli aspetti che abbiamo tralasciato. Credo che la forza di una società sia proprio quella di curare i particolari e sviluppare una squadra che sta dietro: da lì qualche punto viene fuori”.