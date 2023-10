Marotta: “La Juve è la favorita per lo Scudetto. Credo a un’altra finale di Champions”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato di come potrebbe andare la stagione dei nerazzurri in Italia e non solo: “Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juventus è la favorita per lo scudetto”.

Poi ha proseguito spiegando perché dovrebbe vincere l’Inter questo scudetto: “Perché ci sentiamo forti e abbiamo una grande considerazione di noi stessi, frutto dei risultati in Europa della scorsa stagione. E sappiamo quanto i tifosi tengano a questo scudetto, che coincide con la seconda stella”.

Infine sulla Champions: “Se credo a un’altra finale di Champions League? Sì, ci credo. Perché a differenza dello scudetto, dove vince sempre il più forte, la Champions è un po’ come la Milano-Sanremo nel ciclismo: contano anche le circostanze favorevoli”.

Foto: twitter Inter