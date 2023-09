Marotta: “La finale è messa da parte. C’ha dato esperienza, ma ora è un’altra storia. Previsione di bilancio? Abbiamo rimesso il terzo posto nel girone”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara con la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Il fatto di essere finalisti fa parte di un libro da mettere da parte. Rimane il fatto che abbiamo fatto tesoro di quella esperienza, abbiamo la consapevolezza di un ruolo importante e ora questi ragazzi si stanno arricchendo di valori, di certezze e di senso di appartenenza, aspetti importanti per giocare al meglio questa competizione”.

Il rinnovo di Lautaro? “Parliamo di prolungamenti. E’ normale che durante la stagione vengano affrontati questi discorsi: questi giocatori vogliono rimanere con noi, c’è senso di appartenenza e a tempo debito affronteremo anche l’aspetto economico”.

Lo scorso anno ha messo nelle previsioni di bilancio il terzo posto nel girone di Champions e poi siete arrivati in finale. Cosa ha previsto alla voce Europa per questa stagione? “Nelle previsioni di bilancio bisogna essere prudenti. Come lo scorso anno, anche quest’anno nella previsione di bilancio abbiamo l’eliminazione dalla Champions e il passaggio alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Poi è chiaro che vogliamo vincere, l’Inter ha ritrovato le ambizioni di un tempo: vogliamo toglierci delle soddisfazioni e vincere il gironcino”.

Foto: sito Inter