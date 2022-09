Marotta: “La decisione della famiglia Zhang sarà quel che sarà, hanno sempre avuto rispetto per l’Inter”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida contro il Viktoria Plzen. Dopo la sconfitta con il Bayern Monaco, i nerazzurri sono alla ricerca di una vittoria necessaria.

Tra le varie domande poste a Marotta nel prepartita, una anche sulle voci di un cambio di proprietà, questa la risposta dell’amministratore delegato: “Oggi siamo concentrati sul campo e come parte tecnica pensiamo a lavorare, quello che avviene sopra le nostre teste è in ballo da due anni. La decisione della famiglia Zhang sarà quel che sarà, ma hanno avuto sempre rispetto per la storia dell’Inter. Sono tranquillo da questo punto di vista”.

Foto: Sito Inter