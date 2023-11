Marotta: “Juve-Inter? Partita importante che affronteremo con calma”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine di un evento alla Bocconi di Milano.

Queste le sue parole: “Mi sembra giusto che uno come me, un pochino datato, dia testimonianza a questi giovani, che sono il nostro futuro. Si è parlato di sport come palestra di vita, come elementi e valori che possono servire a loro nella loro vita futura. Rappresenta un momento per me bello, importante, senza tensioni. Una grande gratificazione personale”.

Sul campionato: “Non si finisce mai di imparare. È normale che anche da questo punto di vista siamo in una fase interlocutoria ma diciamo che la squadra e l’allenatore stanno rispondendo bene. Inzaghi è molto bravo, sa gestire molto bene le partite. Anche quelle come ieri che sono difficili da bloccare: emerge la compattezza, il sacrificio e la voglia di arrivare”.

Cos’è per lei Juventus-Inter? “Una partita di campionato che affronteremo con calma. Questo è il bello del campionato, dell’incertezza che c’è. Con calma affronteremo tutto”.

Foto: sito Inter