Marotta: “Inzaghi resterà? Mai detto il contrario. Chelsea padrone del futuro di Lukaku”

L’amministratore delegato dell’inter Giuseppe Marotta parla così a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo: “Una prova di maturità per l’Inter? Chiaramente sì. Oggi affrontiamo una squadra insidiosa per tradizione e per capacità, sarà molto importante l’aspetto mentale”.

Poi ha proseguito parlando del futuro del tecnico Simone Inzaghi: “Siamo felici e contenti di averlo come allenatore, poi del futuro si parlerà più avanti. Ha un contratto ancora per un anno, assieme alla società e a lui valuteremo il futuro, ma non credo ci saranno problematiche. Siamo tutti concentrati sulla partita di stasera che sarà un esame in vista di quello che avremo poi martedì. Se posso confermare che resterà? Non abbiamo mai detto il contrario, ha un contratto con noi e credo che ci sarà continuità. Se siamo felici di Inzaghi? Certamente, poi in una stagione ci sono alti e bassi, questo è un momento contraddistinto da momenti positive, in altri la dirigenza era più apprensiva ed è evidente che c’era un po’ di tensione, ma sono questioni che capitano in ambito sportivo”.

Infine su Lukaku: “È un giocatore che come sapete è in prestito fino al 30 giugno e il Chelsea è padrone del suo destino. Non sappiamo ancora chi sarà l’allenatore dei Blues e chi farà i programmi. Sono valutazioni che faremo più avanti quando sarà definito l’organigramma del Chelsea. In questo momento siamo concentrati su una stagione che può diventare di caratura straordinaria”.

Foto: twitter Inter