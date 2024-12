Marotta: “Inzaghi leader del gruppo, ha acquisito consapevolezza con i risultati”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ha Sky Sport anche di Simone Inzaghi e della crescita dell’allenatore negli ultimi anni: “Simone Inzaghi ha dimostrato di essere un grande professionista ed anche una persona intelligente. E’ arrivato qui con i piedi per terra, senza proclami. Poi è cresciuto man mano che otteneva risultati, acquisendo consapevolezza nelle proprie capacità ed è riuscito a trasmettere tutto ai giocatori. Una delle sue qualità è quella di essere un leader del gruppo, sa inculcare la cultura del lavoro, la passione e il senso di appartenenza. Tutte queste componenti, supportate dal management, da Ausilio, Baccin, Zanetti e tutta la società hanno creato quella simbiosi che ci ha portato abbastanza lontani”.

Le linee guida di Oaktree quali sono? “Oaktree è arrivata in punta di piedi, in silenzio, ma in modo concreto e partecipe nel club. Il rapporto è positivo e quotidiano, tutto volto a garantire la ricerca della sostenibilità economico-finanziaria. Questa sostenibilità avviene attraverso linee guida concordate, ovvero comporre una rosa che risponda a limiti economici dal punto di vista del costo del lavoro, a un’età media che possa garantire il fatto di investire in giovani che rappresentano un patrimonio, un elemento che contribuisce a dare sostenibilità. Nella prossima stagione garantiremo la massima competitività attraverso giocatori meno vecchi di quelli di oggi, ma che rappresentino anche qualità, professionalità e patrimonio”.

Può essere definito l’anno dell’Inter e di Marotta? “E’ l’anno dell’Inter, nella quale c’è l’operatività di Giuseppe Marotta, anche. Chiaramente si coniugano queste due situazioni: il fatto di aver avuto tanto dall’Inter e di aver dato la mia esperienza all’interno di certi obiettivi”.

Foto: sito Inter