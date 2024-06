Marotta: “Inzaghi? Entrambe le parti vogliono continuare. Con gli arrivi di Taremi e Zielinski abbiamo quasi definito il nostro mercato”

Il neo presidente dell’Inter Beppe Marotta ospite della Nazionale nell’ore di vigilia e sugli spalti nel match di ieri sera contro l’Albania, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul rinnovo di Lautaro, come anticipato in mattinata. Ma non solo a Sky Sport, ha parlato anche del rinnovo di mister Inzaghi e del mercato. Queste le sue parole:

“Inzaghi ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Il suo rinnovo è continuità, non ci saranno problemi perché entrambe le parti vogliono continuare. Il suo ciclo non è nemmeno alla metà del percorso. Noi siamo la società che ha fornito più giocatori all’Europeo, per noi è motivo di orgoglio. Per quanto riguarda il mercato, ho la fortuna di avere vicino professionisti come Ausilio e Baccin. Con gli arrivi di Taremi e Zielinski abbiamo quasi definito il nostro mercato. Abbiamo anche confermato una squadra che ha meritato di vincere lo scudetto, significa che il livello di qualità è notevole”.

Foto: twitter Inter