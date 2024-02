Marotta: “Il PSG su Lautaro? Siamo l’Inter, non vedo la differenza tra noi e loro”

Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky pochi minuti prima di Inter-Salernitana. “Piero Ausilio e Dario Baccin monitorano le opportunità degli svincolati. Per Taremi e ZIelinski c’è una forte attenzione, vedremo in modo trasparente se la cosa si potrà annunciare o no. Il Paris Saint-Germain su Lautaro? Noi rischiamo quotidianamente, il calcio è fatto anche di cose di questa natura. Segnali in tal senso non ci sono, se ci fossero li gestiremmo nel migliore dei modi. Ma non ci facciamo condizionare dai media perché siamo l’Inter e non vedo la differenza tra noi e il PSG. Forse loro hanno mire diverse ma noi abbiamo una proprietà forte, siamo competitivi grazie alla sicurezza che viene da dietro. Abbiamo obiettivi importanti e vogliamo concentrarci su questo cammino“.

Foto: sito ufficiale Inter