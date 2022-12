Marotta: “Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte. Dobbiamo batterli il 4 gennaio per riaprire i giochi”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky a margine della cena di Natale del club.

Queste le sue parole: “Si è appena conclusa una pagina bellissima, il Mondiale in Qatar. A dimostrazione di come il calcio sia un grande fenomeno di aggregazione. Ora si ritorna ai campionati: vogliamo ricominciare con una grande carica agonistica e con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni. La nostra società, per la storia che rappresenta, deve essere ambiziosa. L’ambizione è un motivo di orgoglio, non di certo di superbia. Il 4 gennaio dobbiamo cercare di essere competitivi, cercando di ottenere un grande risultato contro il Napoli che ha dimostrato, finora, di essere la squadra più forte”.

Foto: twitter Inter