Marotta: “Il Green pass è una tutela per tutti. Capienza stadi al 25/30% è un danno per i club”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è tornato a parlare riguardo al ritorno dei tifosi alla stadio tramite i microfoni dell’ANSA. Queste le sue parole:

“Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti. Con il distanziamento la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno considerevole alle casse dei club. Pur apprezzando la decisione sulla riapertura, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi più sicuri e vivibili, senza perdere di vista gli introiti“.

Foto: Sito Inter