Marotta: “Il campionato sarà particolare, servirà una rosa lunga”

Il sorteggio del calendario della Serie A, ha stilato una partenza particolare per l’Inter di Inzaghi. La Lazio alla terza giornata e poi il derby alla quinta. Si partirà con il Lecce in trasferta. Proprio di questo ha parlato l’amministratore delegato Beppe Marotta.

Nell’intervista a Rai Radio 1 Sport, queste sono state le parole: “Il prossimo sarà un campionato inedito, mai nella storia avevamo assistito a una stagione così particolare. Entro il 15 novembre si giocheranno 15 partite a cui vanno aggiunte quelle della Champions League. È evidente che l’obiettivo sarà tener conto di questa anomalia nella fase di preparazione. Ci sarà poi un periodo di sosta, tranne per i nazionali che dovranno affrontare il Mondiale. Bisogna avere la rosa molto lunga, perché la compressione di impegni può portare a tanti infortuni. A questi vanno aggiunti anche gli impegni delle Nazionali. La rosa deve essere molto numerosa, questo è sicuro. L’asimmetria del campionato è un esperimento ormai definito. L’Inter avrà un finale di campionato scoppiettante, la speranza è quella di arrivarci in forma e con una posizione di classifica di grandissimo rispetto. È bello per noi avere il derby quasi subito, arriverà presto ma io credo che in quel momento saremo entrambe nella condizione migliore. Derby di Roma e derby di Italia la stessa giornata sia all’andata che al ritorno? C’è sempre grande fascino e grande campanilismo”.

Foto: Sito Inter