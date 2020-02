Marotta: “Il blasone dell’Inter impone che si giochi per ottenere il massimo risultato. Eriksen? Valuta l’allenatore”

Il direttore generale dell’Inter Giuseppe Marotta – prima del calcio di inizio nella sfida di Europa League contro il Ludogorets – ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Il blasone dell’Inter impone che in tutte le competizioni si giochi per ottenere il massimo del risultato“.

Le parole di Messi su Lautaro.

“Credo che sia un motivo d’orgoglio per il ragazzo e per la società. Merita ringraziamenti chi l’ha portato all’Inter. Il fatto che Messi elogi così un suo connazionale significa che può veder in lui un suo erede. Non può che essere d’aiuto per Lautaro avere davanti un campione come Messi”.

Su Handanovic ed Eriksen.

“È in fase di recupero da questo problema alla mano. Ci vorrà ancora qualche giorno ma sta ai medici stabilire i tempi esatti. Potrebbe tornare la prossima settimana. Il desiderio di vedere Eriksen è nostro e di tutti i tifosi. Però diciamo che l’allenatore sa valutare attentamente il momento giusto in cui utilizzarlo”.

Foto: sito ufficiale Inter