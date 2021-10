Marotta: “Il bilancio in rosso di 246 milioni? L’Inter è in sicurezza finanziaria”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Sassuolo:

“Il bilancio dell’Inter e il rosso di 246 milioni? E’ una situazione generale dei club europei dovuta alla contrazione economica data dalla pandemia. L’Inter in questo momento è in sicurezza finanziaria, abbiamo rinunciato a degli asset importanti ma continuità e stabilità vengono prima di tutto il resto ed il management deve guardare questo, oltreché all’allestire una squadra competitiva.

Il rinnovo di Brozovic? Con Ausilio stiamo lavorando ai rinnovi, questo è un gruppo che merita la riconferma totale ma chiaramente ci sono tempistiche differenti da rispettare. Sono le dinamiche del nostro lavoro, lo stiamo affrontando in modo tranquillo perché dobbiamo essere concentrati sulla stagione. Da parte dei giocatori però c’è grande attaccamento, sia quelli a scadenza sia quelli che meritano un riconoscimento economico per quanto dimostrato”.