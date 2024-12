Marotta: “Ieri un momento di grande ansia. La Champions? Vogliamo arrivare fino in fondo”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio italiano.

Queste le sue parole: “La vicenda Bove? E’ stato un momento di grande ansia, fortunatamente non drammatico fino in fondo. Lo abbiamo vissuto con grande patema d’animo, le notizie che arrivavano piano piano ci confortavano ma lo stato d’animo di allenatore, giocatori e dirigenti era veramente di grande preoccupazione. Come ho detto ieri il mondo del calcio dimostra di essere molto unito e davanti ad un fatto del genere le due squadre hanno deciso di non giocare, chiaramente una decisione comprensibilissima. Oggi le notizie sono più positive e quindi speriamo di poter catalogare questo episodio come drammatico sì ma alla fine fortunato”.

Le ambizioni dell’Inter? “Abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente, stiamo partecipando alle due competizioni in cui siamo impegnati in modo soddisfacente. Fra poco poi entrerà in gioco la Supercoppa, entrerà in gioco la Coppa Italia, sappiamo che come Inter dobbiamo far fronte a tutti gli impegni al massimo ed è quello che stiamo facendo”.

L’Inter può arrivare in Champions, come dicono tanti italiani? “Nel dna di un grande club c’è sempre l’ambire a traguardi importanti. Noi dopo un periodo di offuscamento abbiamo risalito la china, cercavamo di vincere la finale, non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto una bellissima esperienza. Vogliamo vivere la Champions come un fenomeno che ci possa portare magari molto in alto, lo facciamo con rispetto degli avversari ma anche con consapevolezza delle nostre capacità e delle nostre forze”.

