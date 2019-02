Marotta: “Icardi? Non è escluso, l’Inter lo aspetta per il bene di tutti. Sul rinnovo…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Tiki Taka su Canale5. Queste le sue parole: “Vogliamo stemperare la situazione e dare serenità a Wanda e Mauro. Quando si gestisce un’azienda ci sono dei principi che vanno salvaguardati, vanno prese delle decisioni. Abbiamo convocato Mauro nello spogliatoio di Spalletti e gliel’ho spiegata io personalmente. Volevo solo intervenire per rincuorare Wanda perché l’ho sentita piangere, noi quello che facciamo lo facciamo per il bene di Mauro, di Wanda e dei tifosi. La invito ad accettare con molta serenità il provvedimento, è una scelta presa a malincuore per i motivi che sappiamo noi e il giocatore. Presenteremo una proposta contrattuale che sarà libera di accettare o meno, ma non c’entra niente con quanto successo. L’interlocutore ufficiale che abbiamo noi è Mauro. Volevo rincuorare le parti e dare serenità”. Lo stesso Marotta ha parlato anche alla Domenica Sportiva: “Una squadra di calcio è metaforicamente simile a una famiglia e a volte in una famiglia è necessario che i capi famiglia prendano delle decisioni anche a malincuore per far crescere i propri figli e farli migliorare sempre di più. Non si deve parlare di un caso ma di una decisione, che non è un provvedimento disciplinare né un’esclusione: è una cosa che farà bene a tutti. Mauro Icardi in difficoltà che deve rientrare in armonia con lo spogliatoio? Siamo tutti a disposizione, l’allenatore è il primo. Aspettiamo possa riprendersi dal malessere al ginocchio e rientrare nei ranghi per dare una mano all’Inter”.

Foto: sito ufficiale Inter