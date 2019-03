Marotta su Icardi: “C’è ottimismo. Titolare al derby? Decide l’allenatore”

Un posto Champions da mantenere fino a fine campionato e il caso Icardi che continua a tener banco. In casa Inter si prova a mantenere la calma e ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giuseppe Marotta: “C’è grande ottimismo. L’Inter va avanti, ci sono obiettivi e valutazioni. In tutte le squadre succedono queste cose, ne ho viste di tutti i colori negli anni. Servirà il bastone e la carota, usando l’intelligenza e il buon senso. Le dinamiche sono state giuste, davanti ad una situazione del genere all’inizio va bene avere un comportamento intransigente, ma siamo una comunità e c’è il buon senso anche da parte di chi governa questa società, dal presidente all’allenatore che sa come gestire il gruppo. Questo è un fatto che possiamo gestire con tranquillità”. L’amministratore delegato ha poi parlato anche della possibilità di vedere Icardi titolare nel derby di Milano la prossima settimana: “Se ragiono come uomo di calcio, credo che il fatto che non si sia allenato per tutto questo tempo possa incidere sulla prestazione ma queste poi sono valutazioni che dovrà fare l’allenatore”.

Foto: Sito Inter