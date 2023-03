Marotta: “I risultati in Champions merito di allenatore e giocatori. Hanno riportato il club in un paloscenico che rispecchia il suo blasone”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a TeleLombardia, ha commentato così il passaggio del turno in Champions League: “Il merito principale è di chi va in campo e dell’allenatore. Il lavoro fatto ha portato questi risultati, la società deve supportarli al meglio e la nostra presenza è quotidiana. Vogliamo mettere i giocatori nella condizione di poter rendere al meglio senza avere alibi, che sono un male nel calcio. In questo caso hanno dato il massimo e hanno conquistato un obiettivo molto importante che ci riporta in un palcoscenico che rispecchia la storia di questo club e il suo palmares”.

Foto: twitter Inter