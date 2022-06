Marotta glissa: “Passi in avanti per Dybala? Vediamo…”

Al termine dell’assemblea di Lega è intervenuto Marotta che alla domanda sulla trattativa inerente a Dybala ha glissato con un secco: “Passi in avanti per Dybala? Vediamo…”. Riguardo Skrniar uscito per infortunio durante la partita con la sua nazionale, l’ad esclama: “Per Skriniar invece è atteso un bollettino medico in serata, ha un problema muscolare”

Foto: Sito ufficiale Inter