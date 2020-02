Marotta furioso: “Così la Serie A è falsata”

Beppe Marotta non ci sta. L’amministratore delegato nerazzurro, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, torna a parlare del rinvio di Juve-Inter e di altre quattro gare di campionato. Questa una breve anticipazione dell’intervista che troverete in edicola tra poche ore: “Così la Serie A è falsata. Dalla Lega un’azione grave. Se saltano altre partite il campionato potrebbe non concludersi. Pressioni della Juve? Non mi interessa. Con il Sassuolo si giochi a porte aperte”.

Foto: sito ufficiale Inter