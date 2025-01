Marotta: “Frattesi non è in vendita. Cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video e Sky Sport, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta ha così parlato prima della sfida contro il Monaco: “In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, tenendo da parte riflessioni di carattere economico. Siamo davanti allo striscione d’arrivo, in buona posizione e dobbiamo mantenerla. Questo è quello che tutti noi abbiamo in testa. L’aspetto economico non è da sottovalutare ma non è prioritario“.

A seguire, anche qualche battuta sul calciomercato: “Le nostre valutazioni sono su quei giocatori che non hanno trovato tanto spazio in questa metà di stagione, e vogliamo trovare la giusta collocazione per loro. In entrata cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità. Su Frattesi, come abbiamo sempre detto, non è un giocatore in vendita. C’è stato un rumor da parte della Roma che non si è mai concretizzato, ma ad oggi non è mai stato in discussione“.

Foto: twitter Inter