Marotta: “Faremo un esposto all’UEFA per i tifosi rimasti fuori lo stadio. In campionato non siamo stati costanti come in Champions”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Queste le sue parole: “Intanto come prima cosa dico che vogliamo cancellare questa pagina amara per cui tanti tifosi nerazzurri con regolare biglietto sono rimasti fuori, si inserisce in un contesto piacevole del resto della serata. Faremo un esposto per capire cosa è successo, un confronto l’avevamo già avuto stamani e le forze dell’ordine locali ci avevano rassicurato sull’ingresso dei nostri tifosi in altri settori. Ok i regolamenti, ma parliamo di nuclei di famiglie e bambini, non qui per perpetrare atti di violenza ma per godere lo spettacolo. L’UEFA non è colpevole ma vogliamo evitare che si ripropongano certe situazioni”.