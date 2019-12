Marotta: “Esposito? Non deve avere pressione, è un orgoglio per noi. Mercato? Aspettiamo le occasioni”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della gara con il Genoa a Sky Sport: “Esposito? Non bisogna caricare pressione questo ragazzo del 2002, molto giovane, con orgoglio viene dal settore giovanile e questo è un fiore all’occhiello. Siamo in emergenza, lui risponde all’appello e sicuramente risponderà nel migliore dei modi nell’impegno e speriamo nella qualità. La nostra strategia sul mercato è invariata, guardiamo a gennaio non come riparazione, ma per cogliere quelle occasioni, a mio avviso poche, che si presenteranno”.

Foto: Inter Twitter