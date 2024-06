Marotta: “Emozione grande. Sono un presidente che ama il suo lavoro”

Giuseppe Marotta è il nuovo presidente dell’Inter, è ufficiale. Sono arrivate anche le sue prime parole nel nuovo ruolo. Ecco cosa ha dichiarato:

“Emozione grande, essere presidente di una società così importante è veramente qualcosa di emozionante e coinvolgente. Sono un presidente che ama il suo lavoro, credo anche di conoscerlo bene. Sono in un grande club e avrò bisogno di tutto il supporto della macchina Inter, in particolar modo di Ausilio, Baccin, Antonello e Zanetti. Il nostro è un modello con grande patrimonio umano e all’interno ci metterei anche tanta competenza, e tanta motivazione.” Sulle linee guida di Oaktree: “Abbiamo affrontato queste tematiche, le linee guida sono state indicate, sempre nel rispetto del concetto di sostenibilità che oggi è parte integrante del sistema calcistico italiano. Bisogna garantire la continuità del club attraverso la sostenibilità e portare avanti la progettualità sportiva”. Sullo stadio: “Lo stadio di per sé è un asset rilevante di qualsiasi club. Le vicissitudini le conosciamo, del tema se ne occupa Antonello e vi terrà informati lui. Ma l’asset stadio è fondamentale. C’è comunque già grande soddisfazione dai ricavi di San Siro, siamo la squadra con più affluenza con oltre 2 milioni di spettatori complessivi e ricavi per oltre 80 milioni di euro in stagione”.

Foto: twitter Inter