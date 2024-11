Marotta e la frecciata a Scaroni: “Milan unica squadra di Milano? La mia cravatta mostra due stelle”

A margine del Premio Liedholm, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha risposto a tono alla provocazione lanciata ieri dal presidente del Milan Scaroni, che ha definito i rossoneri “l’unica squadra di Milano”.

“Dipende da che punto di vista. Se l’unica squadra di Milano è rappresentata da lui, noi forse rappresentiamo qualcosa di superiore. Non voglio fare polemiche, è un amico, ognuno porta avanti il proprio club definendolo il migliore. Noi non a caso abbiamo due stelle, come mostra la mia cravatta, auspico che possa raggiungere quanto prima anche il Milan la seconda stella”.

Foto: X Inter