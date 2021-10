Marotta: “Dybala poteva venire all’Inter. Alla Juve stavo per prendere Haaland per 2 milioni”

Ospite ieri sera al Festival di Trento, Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter, ha trattato tantissimi temi (qui per leggere un passaggio delle sue parole).

Tra le tante cose svelate dal dirigente, anche sul mercato, quando alla Juve poteva portare Haaland per 2 milioni e con Dybala vicino all’Inter.

Queste le sue parole: “Dybala poteva venire all’Inter: quando si ventilava uno scambio con Icardi c’è stata questa possibilità. Ancora oggi non ha firmato con la Juve, ma sicuramente firmerà”.

Parole anche su Haaland, che quando era alla Juventus poteva essere ingaggiato per 2 milioni: “Alla Juve potevo prendere Haaland per 2 milioni. Poi non se ne fece più nulla e la sua esplosione immediata lo portò al Borussia. Lui in Italia adesso? Assolutamente impossibile: siamo un campionato di transizione ormai, vedi Lukaku”.

Foto: Sito Inter