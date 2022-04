Marotta: “Dybala? L’attacco che abbiamo ci soddisfa. Avanti con Inzaghi”

Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida tra i nerazzurri e la Juventus: “Ci aspetta una partita emozionante, a mio avviso uno spot bellissimo per il nostro movimento calcistico, mi auguro che sia una bella serata. Dybala? Ho condiviso stagioni con Paulo, ma non mi posso assolutamente permettere di entrare nelle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo con la Juventus.

La trattativa Dybala? Il nostro attuale reparto d’attacco che risponde alle esigenze tecniche, inoltre abbiamo dei giovani in giro come Satriano. È un reparto che non ci preoccupa, ci sono anche altri svincolati nella stessa Juventus così come nel Milan. Il nostro percorso? Dovendo fare un consuntivo alla data odierna, vedo un percorso straordinario fino a fine gennaio, mentre dopo una parte di tragitto che non corrisponde alle nostre qualità. Inzaghi? Gode della nostra stima, continueremo con lui. Dobbiamo riprenderci da questo periodo“.

Foto: sito ufficiale Inter