Marotta: “Dumfries? Spero rinnovi. Cabal? Abbiamo preferito fermarci”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Mediaset in merito al mercato.

Queste le sue parole: “Cabal?Noi non abbiamo proseguito il nostro interessamento su questo profilo per valutazioni interne nostre e abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico già altamente competitivo, non possiamo dimenticare che confermare il 90% della squadra e mettere tre pedine importanti come Zielinski, Taremi e Martinez rappresentano una garanzia importante per quelli che sono i nostri obiettivi della stagione. Gudmundsson è ancora una trattativa aperta? No, onestamente non abbiamo mai trattato perché in questo momento il settore offensivo dà garanzie ed è numericamente congruo. In questo momento stiamo fermi così, non abbiamo assolutamente nessun tipo di esigenze. Dumfries rinnova? Spero e penso di sì”.

Foto: twitter Inter