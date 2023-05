Marotta: “Dovremo essere rispettosi, ma sicuri. Zhang? Coronamento del suo quadriennio”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky prima del derby valido per la semifinale di ritorno di Champions: “Inzaghi ha studiato benissimo la partita e sono certo che saprà creare gli atteggiamenti giusti. Questa è una delle manifestazioni più importanti nello scenario calcistico mondiale. Oltrettutto è un derby, un qualcosa di incredibile. Tanta emozione c’è, ci sono giocatori maturi e sono ottimista, ma c’è un avversario col dente avvelenato. Dovremo essere rispettosi, ma anche sicuri di noi stessi”.

Poi ha proseguito parlando dell’importanza della partita in vista del futuro: “Per lui, per noi e per tutto il mondo Inter. Credo che sia il coronamento al suo quadriennio. Dovremo essere rispettosi e giocare con grandissima intensità”.

Infine, sui tifosi che hanno bloccato il pullman: “E’ un’esperienza anche quella. Siamo partiti in anticipo, quindi siamo arrivati nello spogliatoio con soli 3 minuti di ritardo. Non ci ha condizionato”.

Foto: sito Inter