Marotta: “Dobbiamo accettare le critiche. I dati sono contro di noi. Serve ritrovare certezze”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara con il Barcellona.

Queste le sue parole: “Dobbiamo valutare il momento, abbiamo smarrito alcune certezze e nel giro di poco dobbiamo trovarle. Le ritrovi attraverso non solo la prestazione ma un risultato positivo”.

Sulle critiche: “Dobbiamo avere la capacità di accettare le critiche. E’ giusto riceverle. Sicuramente credo che in questo momento, dati e statistiche sono contro di noi. Dobbiamo analizzare e capire il perché. E lo stiamo facendo”.

Sul campionato: “Oggi l’obiettivo non è quello di pensare a quale sarà il futuro di Inzaghi. Sarà importante fare risultati ma soprattutto fare delle prestazioni soddisfacenti. Sarebbe bello poter interrompere la prima parte di stagione rimanendo attaccati all’alta classifica. Dopo di che ci sarà un altro campionato che inizierà con Inter-Napoli e sarà l’occasione per riagganciarsi”.

Su Inzaghi: “Dipende dalle prossime partite? Assolutamente no. E’ anche facile dare la colpa all’allenatore. Dobbiamo valutare a 360°, capire il momento e siamo noi dirigenti, allenatore e giocatori che devono venirne fuori. Inzaghi non si è improvvisato allenatore dell’Inter. Il vissuto ti fa crescere dal punto di vista professionale e l’esperienza sei questi mesi può servire per migliorare ed eliminare gli errori”.

Foto: sito Inter