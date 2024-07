Marotta: “Dispiaciuti per Buchanan, si riprenderà. Lautaro? Felici di aver rinnovato il contratto per qualche anno”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine dell’evento dei calendari.

Queste le sue parole: “Obiettivi? Innanzitutto siamo campioni in carica e come tali dobbiamo difendere questo titolo, ma soprattutto siamo l’Inter e quando questo club partecipa a una competizione deve sempre ottenere il massimo, forte della sua storia e del suo palmares ricco di successi. Affronteremo tutte le competizioni e non dimentichiamoci l’ultima, che forse è la più importante, il Mondiale per Club, e lo faremo con grande spirito di arrivare in alto”.

Su Buchanan: “Intanto ci dispiace per l’infortunio di Buchanan, ma è giovane, riprenderà facilmente. Le informazioni che abbiamo sono quelle di un intervento chirurgico che è andato molto bene, speriamo di riaverlo tra 4 mesi. Al di là di questo, valuteremo poi attentamente quello che potrebbe essere un organico più completo, alla luce delle numerose competizioni, indipendentemente da chi dovesse giocare”

Buffon resterà capo delegazione dell’Italia. “Sono molto felice di questo, lo conosco personalmente e ne apprezzo le qualità umane oltre a quelle di giocatore, anche se non lo è più. Credo che sia veramente un punto di riferimento per la nostra Nazionale e anche lui ha tratto una bella esperienza da questa missione tedesca. Si riparte da lì e da Spalletti, non è giusto fare tutti i giudici, ma fare autocritica sì, accettare le critiche sì. Qualcosa non è andato nel verso giusto, ma siamo un movimento che deve tutelare il patrimonio, ci metterei dentro dirigenti e allenatori”.

Sullo scudetto: “E’ più difficile. Generalmente è così perché siamo l’avversario da battere, abbiamo la coccarda del tricolore sul petto, questo porterà motivazioni più grandi ai nostri avversari, ma siamo abituati a recitare questo ruolo e lo faremo nel migliore dei modi”.

Lautaro in forma con l’Argentina: “Sta manifestando le qualità che aveva fin da ragazzo: gli mancava l’esperienza e l’ha trovata, gli mancava l’autorevolezza e l’ha trovata, non a caso è anche il nostro capitano ed è diventato il leader della squadra. Siamo molto felici e orgogliosi di aver sottoscritto con lui un prolungamento di contratto che lo vedrà vestire questa maglia ancora per qualche anno”.

Foto: sito Inter