Marotta: “Darmian l’acquisto che mi dà più soddisfazione, Pogba il più difficile. Ronaldo? Non mi ha fatto arrabbiare”

Durante l’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha così parlato degli acquisti fatti nell’arco della sua carriera, partendo da Cristiano Ronaldo: “E’ stato ed è ancora un bravo giocatore, ma soprattutto un grande campione. Sa trasmettere delle convinzioni molto forti ai compagni. Lui era il leader della squadra e trascinava anche gli altri, era impegnativo, ma non mi ha fatto arrabbiare”.

Sui giocatori sottovalutati: “Tanti… Un esempio recente riguarda un nostro giocatore di oggi, Matteo Darmian. Lui è un ragazzo che Ausilio ed io abbiamo preso per pochissimi soldi e oggi vale molto molto di più di quanto lo abbiamo pagato. E’ uno di quelli che stimo di più per serietà, capacità e valori. Piano piano ha dimostrato il suo valore senza che giornali e televisioni gli abbiano dato tanto spazio”.

Infine, sul più difficile: “Pogba… Era poco più grande di voi quando lo abbiamo preso ed è stata un’operazione complicata. Non aveva rinnovato con lo United e c’erano tante squadre che lo volevano. E’ difficile poter trattare il suo acquisto in quelle condizioni, è stata dura”.

Foto: sito Inter