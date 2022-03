Marotta: “Coppa Italia è un obiettivo, puntiamo al massimo. Per lo scudetto anche la Juve”

Dopo Maldini, anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta è stato raggiunto dai microfoni di Mediaset per presentare la partita: “Oltre a essere un derby, è la semifinale di una competizione a cui teniamo molto. Al di là dell’aspetto campanlistico e delle emozioni che questa partita genera, cercheremo di fare qualcosa di positivo in vista della qualificazione”.

Sulla lettera ricevuta dall’UEFA rassicura i tifosi: “Si tratta non di una investigazione ma di un’indicazione da parte dei vertici UEFA, che monitora decine di club nelle leghe europee maggiori alla luce del Covid e di quelle che sono state le conseguenze, a partire da una contrazione finanziaria ed economica che ha portato grosse perdite. Questa osservazione punta a capire quali accorgimenti possano riportare il calcio alle logiche di prima”.

Sulla Juventus: “I punti sono molti, dobbiamo tenere alta l’asticella e dire che vogliamo esserci per questa lotta. La griglia delle prime cinque sono le candidate alla vittoria e mi pare che per la Juve sia ordinario lottare per lo scudetto, è straordinario il contrario. Non possiamo sottovalutare Milan, Napoli e Atalanta e la cerchia si restringe e queste”.

Su Lautaro: “È un ragazzo e deve vivere questi periodi altalenanti. Per un attaccante fare gol è importante, se non lo fai vai in apprensione. Deve stare tranquillo, è un giocatore importante, l’Inter ci crede e deve ritrovare la via del gol. Deve ritrovarlo attraverso sé stesso e attraverso la squadra”.

Sulle richieste a Inzaghi a inizio stagione: “Noi siamo l’Inter, deve ambire al massimo. Questo vuol dire lottare fino in fondo per gli obiettivi più importanti, siamo sfavoriti col Liverpool ma cercheremo di ribaltarla. Le ambizioni ci sono, non è una vergogna, ma rimane il fatto che Inzaghi sta facendo bene e se qualcuno ci supererà diremo che sono più bravi di noi. Anche l’allenatore fa parte del percorso ambizioso, lui crede nella squadra e dobbiamo lottare fino in fondo”.

Foto: Sito ufficiale Inter