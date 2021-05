Marotta: “Conte valore aggiunto. Per l’anno prossimo il sogno è la seconda stella”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso la grande cavalcata che ha portato i neroazzurri a vincere lo Scudetto. “Il gap che c’era con la Juve era veramente consistente e notevole. L’anno scorso hanno vinto lo Scudetto a pochi turni dal termine e noi siamo arrivati ad un punto. Aver vinto lo Scudetto con 4 giornate di anticipo è merito nostro, non demerito altrui. Potenzialmente possiamo arrivare a 94 punti, il che vuol dire che abbiamo avuto marcia notevole. Grandissimo merito di Conte. Ha portato quei valori importanti nello sport, li ha trasmessi a questi ragazzi. Nessuno di loro aveva vinto il titolo tranne Vidal. Anche Lukaku era emozionato veramente in aereo ieri, è un traguardo straordinario per tutti. C’è un sogno per l’anno prossimo. Sarebbe veramente straordinario vincere lo scudetto l’anno prossimo perché vorrebbe dire portare all’Inter la seconda stella. Noi facciamo il nostro percorso, abbiamo visto che il gap con la Juventus è stato parzialmente colmato, ma le difficoltà ricominceranno il 1 luglio con la nuova stagione, Ci sono anche altre società che stanno facendo bene come Milan, Napoli, Atalanta che è un modello per tutti, Gasperini sta seminando benissimo e può consolidare la sua capacità di fare calcio. Secondo me l’Atalanta è una candidata per lo Scudetto”.

FOTO: Sito ufficiale Inter