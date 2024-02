Marotta conferma tutto: “Zielinski? Informato il Napoli, Inter cercata come nel 2010. Lautaro? Zero ansie”

Dopo la vittoria nel derby d’Italia contro la Juventus, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta ha parlato a DAZN: “Oltre alla squadra e a Inzaghi, dietro l’Inter ci sono persone come Ausilio, Baccin e Zanetti: la nostra fortuna è aver creato questa squadra vincente”,così Beppe Marotta a DAZN.

Poi ha proseguito: “Devo dire che quello che conta è essere tornati a rappresentare una società importante, come era nel 2010 che vinse il triplete. Siamo cercati e ricercati da parte di tanti giocatori”.

Marotta ha poi confermato quanto vi avevamo anticipato su Zielinski: “Il discorso di Zielinski: io ho parlato con De Laurentiis e gli ho detto che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Penso che Ausilio si darà da fare su questa situazione. Se tutto andrà in porto lo tessereremo per l’anno prossimo, altrimenti no. Ma fa parte di una di quelle intuizioni che uno deve sempre considerare”.

Sui parametri zero: “Nascono dal lavoro dell’area tecnica, che monitorano ed evidenziano i giocatori svincolati e poi si va a cercare di contattare e negoziare. Per noi è più facile negoziare rappresentando l’Inter, una grande società. Adesso è molto più facile rispetto a quando sono arrivato: ci è riconosciuto di aver vinto 6 titoli, l’Inter è sempre l’Inter, sei a Milano che rappresenta un’attrazione anche per le compagne dei calciatori”.

Sui rinnovi:“Non abbiamo ansie perché non ci sono giocatori che si svincolano, quindi vogliamo consolidare il rapporto con quei giocatori che manifestano la volontà di vestire quella maglia come Lautaro e Barella, ma non c’è fretta. La cosa bella è che abbiamo a che fare con dei professionisti che hanno ottima considerazione del brand Inter”.

Foto: twitter Inter