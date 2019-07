Marotta conferma: “Icardi e Nainggolan non rientrano nel progetto Inter”

In un’intervista a Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha confermato, come vi avevamo già detto, che Mauro Icardi e Radja Nainggolan non faranno parte del progetto nerazzurro. “Abbiamo avuto modo di parlare chiaramente ai diretti interessati e, pur rispettando i loro valori contrattuali e professionali, abbiamo spiegato la presa di posizione della società. Entrambi sono ottimi giocatori e ottimi talenti, ma il talento non basta a farti vincere le partite, è la squadra che vince il campionato. Di conseguenza, entrambi non rientrano nel nostro progetto, lo dico con la trasparenza e il rispetto che è loro dovuto. Ma una cosa è affermare che Icardi è sul mercato, un’altra è rispettare gli aspetti contrattuali, che prevedono che il giocatore debba prendere parte agli allenamenti”.

Foto: Sito ufficiale Inter