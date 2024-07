Marotta conferma: “Carboni? Credo che chiuderemo col Marsiglia in prestito, ma resta legato a noi”

Beppe Marotta confermato quanto vi avevamo raccontato su Valentin Carboni e l’OM: prestito oneroso, diritto di riscatto a 40 milioni con l’Inter che manterrebbe il controllo del cartellino pagando una piccola cifra per il controriscatto. La conferma di questa formula è stata fornita direttamente da Beppe Marotta. “Credo che chiuderemo col Marsiglia una cessione a titolo temporaneo, tenendolo sempre sotto controllo e vincolato al club. Qualche movimento in entrata? Vedremo” ha detto il presidente dell’Inter, a margine dell’evento celebrativo per il francobollo della seconda stella.

Foto: Instagram Carboni