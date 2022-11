Marotta: “Con la Juve sconfitta meritata. Il Porto? Avversario da rispettare. Rinnovo Skriniar? In settimana ci sarà un incontro, vogliamo chiudere”

Giuseppe Marotta, a.d. dell’Inter, ha parlato del momento nerazzurro e del sorteggio Champions a margine di un convegno a Milano.

Queste le sue parole: “Con la Juventus sconfitta meritata. Non guardo mai le statistiche ma in questo caso devono imporci riflessioni importanti. Abbiamo preso 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte. Siamo l’Inter e non siamo abituati a questi numeri, serve un’analisi interna approfondita. Tante le sconfitte fuori casa, dobbiamo capire perché c’è questa differenza tra casa e trasferta”.

Sul Porto e su Skriniar: “Sulla carta sembra favorevole ma come sempre decide il campo, sarà un avversario da rispettare. Rinnovo Skriniar? Nel corso di questa settimana dovremmo avere un incontro col suo agente, dobbiamo arrivare a conclusione. Milan è molto attaccato alla maglia”. Foto: twitter Inter