Marotta: “Champions, ho fiducia nel Barcellona e nelle italiane. Spero nell’en plein”

All’uscita dal Coni, Beppe Marotta, ex ad della Juventus in procinto di essere ufficializzato dall’Inter, ha parlato delle possibilità di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League delle italiane: “Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l’en plein. Fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì, ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere”.

Foto: sito ufficiale Juventus