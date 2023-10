Marotta: “Cessione più difficile? Pogba allo United. Siamo stati tre giorni chiusi in hotel con il Manchester”

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, in occasione dell’evento in cui si annuncia la lista dei 25 finalisti per il Golden Boy, ha parlato anche Beppe Marotta, ripercorrendo alcune delle trattative della sua carriera: “Vidal è una eccezione, riusciva fisicamente ad avere un motore che gli faceva sopportare delle serate “diverse”, in campo dava tutto. Trattativa difficile in uscita? Quella di Pogba. Lunga e onerosa, è durata tre giorni filati, chiusi in albergo con i dirigenti del Manchester United. Contemporaneamente abbiamo preso Higuain, bisognava però prima cedere Pogba perché non potevo prenderlo senza prima aver ceduto Paul. Avevo chiesto l’autorizzazione a procedere ad Agnelli, è stato un po’ rischioso. Gonzalo poteva andare al Barcellona”.

Foto: twitter Inter