Marotta: “C’è già il clima di derby. Ci stiamo concentrando per quello che potrebbe essere un avvenimento storico”

A margine della presentazione della partnership tra Inter e Unopiù, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato in vista del derby di lunedì che potrebbe consegnare all’Inter lo scudetto della seconda stella: “Siamo in centro a Milano e direi che c’è clima di derby. Stiamo respirando quest’aria, è normale che rappresenti non solo una stracittadina ma qualcosa di veramente straordinario. Ci stiamo concentrando e preparando per quello che potrebbe essere un avvenimento storico”

Foto: twitter Inter