Marotta: “Caso Acerbi? Siamo stati zitti volutamente. Pagina amara per tutto il calcio. Come Inter siamo vicini anche a Juan Jesus”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Caso Acerbi? Siamo stati zitti volutamente. Ma vorrei dire che questa è una pagina amara per il mondo del calcio. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi di farci un resoconto, lui ha espresso la sua verità oggettiva pertanto non avevamo dubbi su ciò che ci ha detto. Non abbiamo avuto riscontro di discriminazione razziale. L’Inter è sempre a favore di ogni iniziativa e condanniamo ogni forma di razzismo. Siamo al fianco di Juan Jesus ma c’è stata una sentenza del giudice. Acerbi non credo possa scherzare su questi argomenti”.